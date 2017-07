Microsoft Surface Pro 2017

Begin mei kondigde Microsoft een heel nieuw Surface-product aan: de Surface Laptop. De Surface Laptop kreeg een hoop aandacht, maar Microsoft had nog meer nieuws op de rol staan en twee weken later werd dan ook de nieuwe Surface Pro aangekondigd. Hoewel het de vijfde generatie van Microsofts eigen tablet is, noemt de fabrikant het apparaat gewoon 'Surface Pro'. Dit 2017-model is op een aantal punten verbeterd en is bijvoorbeeld voorzien van een Kaby Lake- in plaats van een Skylake-processor. In deze korte review zetten we de verschillen op een rijtje en kijken we hoe de upgrades uitpakken voor prestaties en accuduur, en natuurlijk kijken we naar de prijs.

Uiterlijk en bediening

Het 2017-model van de Surface Pro is van buiten nauwelijks te onderscheiden van zijn voorganger, de Surface Pro 4. De tablet heeft dezelfde lichtgrijze magnesiumbehuizing, met de kenmerkende kickstand, met in het midden het spiegelende Microsoft-logo. Die kickstand heeft een nieuw scharnier en kan iets verder dan voorheen opengeklapt worden, tot een maximale hoek van 165 graden om precies te zijn. Daarmee heb je de uiterlijke wijzigingen meteen gehad. Geen probleem wat ons betreft, want de behuizing was en is stevig, en voelt degelijk aan. Bovendien valt het gewicht met 787 gram mee voor een tablet van dit formaat, al is het niet fijn om hem al te lang in één hand te gebruiken.

De Surface Pro komt dan ook beter tot zijn recht als laptopvervanger. Daarvoor moet je er echter wel een toetsenbord bij kopen. Toetsenbordjes kun je op zich via bluetooth of usb aansluiten, maar de elegantste combinatie is toch wel met een Type Cover, die magnetisch aan de behuizing vastklikt. Aan het toetsenbord zelf is sinds de Surface Pro 4 weinig veranderd, maar er is nu wel een uitvoering met alcantara-bekleding of met een vingerafdrukscanner te krijgen. Voor die laatste twee uitvoeringen betaal je 180 euro, terwijl de standaard Type Cover 150 euro kost. Dat vinden we vrij prijzige accessoires, die je toch min of meer verplicht bent aan te schaffen; met louter het touchscreen beperk je je immers wel heel erg in het gebruik van deze tablet met i7-processor.

Een ander accessoire is de stylus. Die is verbeterd en ondersteunt nu 4096 drukniveaus, terwijl dat er 1024 waren bij de Surface Pro 4. Helaas werd de stylus bij eerdere Surface Pro-modellen gewoon bijgeleverd, terwijl dat bij de 2017-uitvoering een accessoire van 110 euro is geworden. De stylus heeft een rubberen puntje en een 'gum' aan de bovenkant, waarmee hij makkelijk over het scherm glijdt. De pen weegt 22 gram, is gemaakt van metaal en werkt, voor zover wij kunnen beoordelen, comfortabel en accuraat. Je kunt de pen magnetisch tegen de linkerkant van de tablet aan 'plakken'.

De meeste aansluitingen bevinden zich aan de rechterkant, waar Microsoft zich beperkt heeft tot een usb-a- en een minidisplayport-aansluiting. Om de tablet op te laden en eventueel een Surface-dock aan te sluiten, gebruikt Microsoft zijn zelf ontwikkelde, magnetische connector. Onder de kickstand is nog een micro-sd-lezer verstopt. Vooral voor het basismodel met een 128GB-ssd is dat een handige manier om de opslag uit te breiden.

Benchmarks

Het 2017-model van de Surface Pro heeft de beschikking gekregen over Kaby Lake-processors. Voor consumenten zijn dat de Core m3 7Y30, de Core i5-7200U en de Core i7-7660U. Nieuw is dat Microsoft het koelsysteem zodanig verbeterd heeft dat de i5-versie ook passief gekoeld kan worden. De i7-processor heeft net als de i5-versie officieel een tdp van 15 watt, maar tijdens het draaien van benchmarks blijkt dat de Surface Pro zo geconfigureerd is dat de processor rustig continu 23 watt verbruikt.

Een hoger maximaal verbruik betekent ook dat een processor zijn turboklok langer kan volhouden. De i7 tikt tijdens Cinebench single en multi dan ook op 3,8GHz, wat tot gevolg heeft dat het de snelste mobiele dualcoreprocessor is die we tot nu toe hebben getest. Snellere laptops bestaan natuurlijk wel, maar dan moet je overstappen op een quadcoreprocessor en die verbruiken zoveel dat ze doorgaans niet in tablets gebouwd worden. Ter illustratie hebben we de Asus FX502 met quadcore-i5-processor aan de tabel toegevoegd.

Voor de ssd-test hebben we iets minder vergelijkingsmateriaal dan voor de andere benchmarks, omdat we nog niet zo lang geleden AS-SSD hebben ingewisseld voor PCMark Storage. Het mag echter duidelijk zijn dat de PM971-nvme-ssd in de Surface Pro lekker vlot is en dat de prestaties ongeveer even hoog liggen als die van een 1TB-ssd in de Surface Book.

Scherm en accuduur

Uiteraard kijken we ook naar het scherm en de accuduur. Ten opzichte van de Surface Pro 4 is het scherm ongewijzigd. De resolutie van het 12,3"-scherm is nog steeds 2736x1824 pixels, wat een mooi scherp beeld oplevert. Het scherm is netjes gelamineerd en de 3:2-beeldverhouding vinden wij voor alle content behalve video prettiger werken dan de gebruikelijke 16:9-schermen.

De schermmeting laat zien dat er een hoge helderheid en een prima contrast worden gehaald. De kalibratie van het scherm valt wel enigszins tegen. De grijswaarden worden wat te blauw weergegeven en ook bij de primaire en secundaire kleuren zien we wat afwijkingen. Het is allemaal niet ernstig, maar deze Surface Pro kost wel bijna 2500 euro en voor dat geld verwachten we eigenlijk een afwijking van ≤ 3ΔE.

De accuduur, tot slot, is behoorlijk toegenomen ten opzichte van de Surface Pro 4. Dat komt enerzijds door een iets grotere accu, maar anderzijds heeft Microsoft zijn hardware goed weten te optimaliseren. Tijdens browsen komt de accuduur flink hoger uit, terwijl hij bij het kijken van video ruimschoots verdubbeld is. De Surface Laptop houdt het met een even grote accu nog langer uit, maar daarbij ligt de schermresolutie lager, wat een lagere belasting voor backlight en gpu betekent.

Conclusie

Aan de buitenkant is het niet af te zien, maar de 2017-versie van de Surface Pro is op verschillende punten verbeterd. Het scharnier kan wat verder uitslaan, de processor is sneller geworden en de accuduur is behoorlijk verbeterd. De stylus zullen wij niet missen, maar wie graag gebruik wil maken van de nieuwe stylus, moet daarvoor 110 euro neerleggen. Een Surface-tablet is bovendien niet compleet zonder Type Cover, die 150 tot 180 euro kost, en dat komt bij het door ons gereviewde model boven op de 2500 euro die de losse tablet kost.

Een 2017-Surface Pro is dus niet goedkoop en dat is precies waar de schoen wringt, want een Surface Pro 4 is flink in prijs gezakt en ondertussen al te krijgen voor 1700 euro. Voor dat geld krijg je weliswaar een kortere accuduur en een iets langzamere processor, maar de stylus wordt wel gewoon bijgeleverd. De 2017-versie van de Surface Pro is, op de stylus na, een upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Als die voorganger echter liefst 800 euro goedkoper is, zouden wij dat geld in de zak houden en gewoon een Pro 4 kopen.