Microsoft houdt eind oktober Surface-keynote

Microsoft houdt tijdens zijn jaarlijkse Future Decoded-evenement een Surface-keynote, die gepresenteerd wordt door Surface-topman Panos Panay. Dat heeft het bedrijf tegenover The Verge bevestigd. Waarschijnlijk worden er nieuwe producten aangekondigd.

Wat Microsoft precies gaat aankondigen is nog niet duidelijk. Volgens een bron van The Verge wordt er op zijn minst één nieuw apparaat aangekondigd tijdens de keynote. Bij de introductie van de nieuwe Surface Pro in mei dit jaar maakte Microsoft al bekend dat er later een versie komt met 4g-functionaliteit. Mogelijk wordt dat model in oktober aangekondigd. Er zou ook een nieuw model van de Surface Book kunnen komen.

Een woordvoerder van Microsoft zegt tegen The Verge dat de Windows 10-apparaten die zijn uitgerust met een Snapdragon 835-soc, volgens schema dit jaar uitkomen. Dat dergelijke hardware dit jaar komt, liet Microsoft eerder al weten en Qualcomm bevestigde dat nog eens. Of Microsoft ook zelf een Surface-product met ARM-chip gaat uitbrengen, is echter niet duidelijk.

Microsoft heeft ook in de afgelopen jaren in oktober nieuwe Surface-producten onthuld. Vorig jaar werden de Surface Book i7 en Surface Studio aangekondigd in deze herfstmaand. De eerste Surface Book en de Surface Pro 4 werden in oktober 2015 gepresenteerd. De exacte datum van de keynote is nog niet bekend. Het Future Decoded-evenement vindt plaats van 31 oktober tot en met 1 november. Meestal worden keynotes aan het begin van dergelijke evenementen gehouden.

Microsoft Surface Laptop, aangekondigd in mei dit jaar.