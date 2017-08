Microsoft noemt iPad Touch Cover in eigen documentatie

Microsoft lijkt aan een eigen toetsenbordcover voor de iPad te werken. In een document van het bedrijf over het vervoer van accu's staat de iPad Touch Cover genoemd. Of het product daadwerkelijk op de markt komt, is niet duidelijk.

Het bestaan van de iPad Touch Cover werd opgemerkt door WinFuture. Op een downloadpagina van Microsoft is de vermelding te zien en er kan een document gedownload worden met informatie over de aanwezige accu in het product. Het document staat al sinds april online, maar Microsoft heeft het betreffende product nooit aangekondigd.

Het modelnummer van het product is 1719 en er zit een li-ion-accu in met een capaciteit van 0,81Wh per cel. WinFuture suggereert dat het om een knoopcel zou kunnen gaan, ook Logitech gebruikt die bijvoorbeeld in iPad-toetsenbordcovers. Omdat er een accu in de iPad Touch Cover zit, is het aannemelijk dat de cover verbinding maakt met de iPad via bluetooth.

Afgaande op de naam lijkt de iPad Touch Cover een toetsenbordcover te zijn met een touchpad. Microsoft heeft voor zijn eigen Surface-tablets de Surface Touch Cover in het assortiment met dezelfde functionaliteit.

Microsoft Surface Touch Cover