Logitech kondigt toetsenbord-cover met trackpad voor iPads aan

Fabrikant Logitech heeft een toetsenbord-accessoire voor iPads aangekondigd met een trackpad erin. De ondersteuning voor trackpads zit in iPadOS 13.4, dat volgende week uitkomt. De case van Logitech is over twee maanden verkrijgbaar.

De case is verkrijgbaar voor de iPad van de zevende generatie, derde generatie iPad Air en de iPad Pro 10.5 uit 2017, zegt Logitech. De case maakt gebruik van de Smart Connector op iPads als hardwarematige aansluiting op de tablet.

Het toetsenbord van de case heeft zes rijen; de bovenste rij heeft een reeks toetsen met snelkoppelingen voor systeemfuncties. Het is de eerste accessoire met trackpad van een derde; Apple kondigde de eigen versie woensdag eerder op de dag aan. De toetsenbord-cover komt over twee maanden uit voor 150 dollar. Een prijs in euro's heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.