Logitech toont Folio Touch-toetsenbordhoes met trackpad voor 11"-iPad Pro's

Logitech heeft de Folio Touch getoond, een toetsenbordhoes met ingebouwde trackpad die werkt met de twee 11"-iPad Pro-modellen. De hoes komt met een verstelbare kickstand en gebruikers kunnen het toetsenbord naar achteren vouwen.

Het toetsenbord van de Folio Touch heeft een backlight die zich automatisch aanpast aan het licht van de ruimte waar het apparaat zich in bevindt. Boven de reguliere toetsen zijn shortcut-toetsen die compatibel zijn met iPadOS, waarmee gebruikers bijvoorbeeld naar het beginscherm van de iPad kunnen navigeren, of de schermhelderheid of volume kunnen aanpassen. De verbinding met de iPad gaat via de Smart Connector van de tablet, waarmee het toetsenbord ook van stroom wordt voorzien.

De Folio Touch kent volgens Logitech vier modi, namelijk typen, het kijken van iets, schetsen en lezen. De kickstand is verstelbaar tot 40 graden. Wanneer gebruikers het toetsenbord niet nodig hebben, kunnen ze deze naar achteren vouwen en onder de kickstand plaatsen. De case beschermt volgens Logitech het scherm, de achterkant en de hoeken van de iPad Pro. Op afbeeldingen is te zien dat daarnaast drie van de vier zijkanten worden beschermd; alleen aan de bovenzijde is er een flinke uitsparing.

Die uitsparing gebruikt Logitech als opbergplek voor de Logitech Crayon of de tweede generatie Apple Pencil. De case gebruikt daarnaast een 'sterke' magnetische sluiting om de hoes dicht te kunnen houden tijdens transport. De trackpad ondersteunt tot slot multi-finger gestures.

De Folio Touch is compatibel met de eerste en tweede generatie 11"-iPad Pro-modellen en heeft een Amerikaanse adviesprijs van omgerekend inclusief btw 170 euro. Of de hoes ook naar Nederland komt, is niet bekend.