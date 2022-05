TSMC stopt in september chipleveringen aan Huawei

Chipfabrikant TSMC is op 15 mei gestopt met het in behandeling nemen van nieuwe chipbestellingen van Huawei en dochterbedrijf HiSilicon en op 14 september stopt de levering. Daarmee houdt TSMC zich aan Amerikaanse sancties tegen Huawei.

TSMC handelt nog de lopende bestellingen af voor Huawei maar staakt de leveringen van wafers met chips op 14 september volledig, tenzij de Amerikaanse sancties nog wijzigen. Dat bevestigt het bedrijf in een toelichting op de kwartaalcijfers, schrijft Nikkei, dat al eerder berichtte over het stoppen van TSMC's leveringen aan Huawei vanaf september.

De leveringsstop is het gevolg van de exportbeperkende maatregelen tegen Huawei die de VS in mei aankondigde. Die bepaalden dat bedrijven niet meer zonder licentie chips waarvoor Amerikaanse software of technologie is gebruikt mochten leveren aan Huawei en dochterbedrijven als HiSilicon. Huawei is daardoor genoodzaakt zich tot alternatieve leveranciers te wenden, zoals het Chinese SMIC. Geen van die alternatieve aanbieders kan chips op kleine productieprocedés maken zoals bijvoorbeeld TSMC of Samsung dat kunnen. Volgens geruchten wil Huawei chips van MediaTek en Unisoc gaan gebruiken.

TSMC's omzet nam in het tweede kwartaal van 2020 met 28,9 procent toe, met name vanwege investeringen van klanten in 5g-infrastructuur en high performance computing. De 7nm-procedés namen 36 procent van de waferomzet voor hun rekening. Voor het komende kwartaal verwacht TSMC sterke vraag naar 5nm- en 7nm-chips voor 5g-smartphones, hpc en internet-of-things. Het bedrijf voorziet echter ook een onzekere tijd waarin leveranciers mogelijk bestaande voorraden gaan wegwerken. Op de impact van het stoppen met leveringen aan zijn grote klant Huawei ging TSMC verder niet in.