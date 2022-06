'Frankrijk wil Huawei-apparatuur per 2028 uit 5g-netwerk weren'

Franse telecombedrijven zouden per 2028 geen Huawei-apparatuur meer kunnen gebruiken voor het 5g-netwerk. Dat zouden Franse autoriteiten tegen de bedrijven hebben gezegd. Door dit besluit, zouden de providers minder geneigd zijn om Huawei-apparatuur te gebruiken voor 5g.

Wanneer een telecombedrijf in Frankrijk 5g-netwerkapparatuur wil aanschaffen, moet het daarvoor licenties krijgen bij het Franse cybersecurityagentschap Anssi. Telecombedrijven kunnen hierbij licenties krijgen voor drie tot acht jaar. Reuters schrijft dat Anssi 'bij het gros' van de Huawai-aanvragen slechts licenties van drie tot vijf jaar zou hebben verstrekt. Bij de meerderheid van de Ericsson- en Nokia-aanvragen, zouden weer licenties van acht jaar zijn verstrekt, aldus het medium. Bij het verstrekken van de Huawei-licenties, zou daarnaast zijn gezegd dat deze licenties na het aflopen ervan niet meer verlengd zouden worden.

Dit zou betekenen dat Huawei nog maximaal acht jaar lang in het Franse 5g-netwerk gebruikt kan worden. Het gros van de apparatuur zou echter al over drie of vijf jaar vervangen moeten worden. In de praktijk zou Huawei-apparatuur hiermee per 2028 geweerd worden uit het Franse 5g-netwerk.

Reuters beroept zich voor het artikel op meerdere anonieme bronnen. Anssi en de providers zouden niet willen reageren op het verhaal. Een van de bronnen zegt dat het voor een provider nu 'lastig' zou zijn om Huawei-apparatuur aan te schaffen, vanwege de relatief korte duur van de licenties. Daardoor zou de apparatuur te snel vervangen moeten worden en zou het niet genoeg opleveren om voor de Huawei-apparatuur te kiezen.

De 5g-licenties zijn daarnaast gekoppeld aan het bestaande 4g-apparatuur. Daardoor zou een provider die nu bijvoorbeeld Huawei-apparatuur gebruikt voor het 4g-netwerk, maar wil overstappen naar Ericsson voor het 5g-netwerk, ook de Huawei-apparatuur moet vervangen voor Ericsson-apparaten, zo schrijft Reuters.

Een bron vergelijkt de situatie in Frankrijk met hoe het in het Verenigd Koninkrijk is geregeld, 'alleen is de overheidscommunicatie anders'. Britse providers moeten alle Huawei-apparatuur per 2027 uit het 5g-netwerk hebben verbannen. Dit heeft te maken met sancties van de Amerikaanse regering, die het 'onmogelijk maken' de veiligheid van Huawei-apparatuur in de toekomst te garanderen. Het is onduidelijk of Anssi hetzelfde denkt over de Huawei-apparatuur.