Proximus en Orange kiezen Nokia en Ericsson voor 5G-netwerk en weren Huawei

Nokia en Ericsson gaan de apparatuur leveren voor het 5G-netwerk van de Belgische providers Proximus en Orange. De twee providers gaan daarnaast de Scandinavische apparatuur gebruiken om het bestaande 2G-/3G-/4G-netwerk te moderniseren. Daarmee wordt Huawei uitgefaseerd.

Nokia levert bij het gezamenlijke Proximus- en Orange-netwerk de apparatuur voor het Radio Access Network, Ericsson levert de apparatuur voor het Data Core-netwerk. Het RAN bestaat onder meer uit de radiostations en antennes, het kernnetwerk bestaat uit onder meer de routers en switches. Beide Scandinavische bedrijven werden volgens Proximus gekozen op basis van een 'grondig en competitief selectieproces gebaseerd op technologische, operationele, financiële en milieugerelateerde criteria'. Daarnaast werd Ericsson gekozen vanwege de dual-mode 5G Core-functionaliteit, waarbij 5G NR Stand-Alone en Non-Standalone wordt ondersteund.

Met de Scandinavische bedrijven willen Proximus en Orange 5G aanbieden in meer steden. Op dit moment biedt Proximus 5G aan in 110 plaatsen in 62 steden en gemeenten, voornamelijk in Vlaanderen. Overigens gaat het nog niet om 5G die het volledige 5G-spectrum kan gebruiken, de frequentieveiling daarvoor heeft namelijk nog niet plaatsgevonden vanwege het politieke conflict hierover.

Proximus en Orange gaan daarnaast de Nokia-apparatuur gebruiken om het bestaande radionetwerk volledig te vernieuwen tegen 2023. Proximus gaat dit met Ericsson ook doen met het kernnetwerk, bij Orange levert Ericsson al apparatuur voor het kernnetwerk. Daarmee komt de Huawei-apparatuur binnen de netwerken geleidelijk aan te verdwijnen. In de persberichten geven de partijen niet aan waarom de Huawei-apparatuur wordt uitgefaseerd. Twee anonieme bronnen zeggen tegen Reuters dat dit besluit het gevolg is van 'politieke druk'. Eerder bleek al dat de Belgische overheid Huawei en ZTE zou weren uit de kernnetwerken van Belgische providers. De Reuters-bronnen benoemen overigens ook een toenemende zorg over de mogelijkheden van Huawei om de benodigde apparatuur te kunnen produceren, gezien de beperkingen op Amerikaanse chipontwerpen die het bedrijf nu heeft.

Proximus zegt daarnaast dat het met de keuze voor Nokia en Ericsson, het vernieuwde netwerk goedkoper kan opleveren. De totale besparing zou maximaal tachtig miljoen euro bedragen. Proximus en Orange werken samen aan een gedeeld RAN, om daarmee kosten te kunnen besparen. Orange kondigt verder aan in Luxemburg met Nokia aan een 5G-netwerk te werken, eind dit jaar moeten de eerste 5G-masten in het land staan.