Proximus wil hoofdkantoor half zo groot maken vanwege werken op afstand

Proximus wil de ruimte in zijn hoofdkantoor halveren, zo heeft het bedrijf kenbaar gemaakt. De reden is dat veel medewerkers thuiswerken en de provider wil van werken op afstand de standaard maken voor de toekomst.

In plaats van 105.000 vierkante meter denkt Proximus toe te kunnen met 40.000 vierkante meter, meldt De Tijd op basis van informatie die Proximus heeft verstrekt aan projectontwikkelaars. De opties zijn om een van de twee huidige torens niet langer te gebruiken of te verhuizen naar nieuwe locaties die dan meteen op korte afstand van stations zouden moeten liggen.

Proximus doet dat omdat er minder werkplekken nodig zijn in de toekomst. De provider wil werken op afstand doorzetten, ook als de coronacrisis voorbij is. Daarbij hoeft het niet te gaan om werk dat thuis gebeurt, dat kan ook via kleinere satellietkantoren elders in België.

Daarbij moet het nieuwe hoofdkantoor een campus-achtige sfeer krijgen, met minder individuele werkplekken en meer ruimtes om fysiek samen te komen. Ook zou het gebouw minder verdiepingen moeten hebben dan de huidige torens.