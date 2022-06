Proximus heropent fysieke winkels na sluiting van anderhalve week

De Belgische provider Proximus heeft donderdag zijn 82 fysieke winkels heropend. De provider sloot de winkels vanwege de coronapandemie, maar er kwam veel vraag van klanten om de winkels toch weer te openen.

De sluiting was vrijwillig, want van de Belgische overheid mogen telecomwinkels tijdens de huidige lockdown open blijven, schrijft Business AM. Omdat klanten er graag weer naartoe wilden, heeft Proximus besloten de winkels te heropenen. Dat is donderdag gebeurd.

De winkels werden vorige week maandag gesloten. Dat had Proximus twee weken geleden aangekondigd bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De sluiting van de winkels was onderdeel van een pakket coronaspecifieke maatregelen. Daartoe behoren ook een onderzoek naar een nieuwe rol voor het hoofdkantoor met werken op afstand als uitgangspunt en het tijdelijk schrappen van de downloadlimiet voor klanten met het goedkoopste abonnement.