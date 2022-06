Proximus schrapt downloadlimiet Internet Start tijdelijk - update

Proximus heft de downloadlimiet voor zijn Internet Start-abonnement voor vast internet tijdelijk op vanwege de coronacrisis en de toename van thuiswerken. Daarnaast sluit de provider maandag aanstaande al zijn winkels in België.

Het stoppen met datavolumes voor Internet Start is onderdeel van een pakket wijzigingen die Proximus in verband met de opleving van de coronapandemie aankondigt. "Om ervoor te zorgen dat we allemaal zonder zorgen thuis kunnen studeren of werken, hebben we besloten om de downloadlimieten voor al onze residentiële vastinternet-producten op te heffen."

Bij Proximus heeft Internet Start nog een downloadlimiet van 100GB per maand. Veel andere pakketten hebben al een 'onbeperkt internetvolume', maar daarbij geldt een fair-use-beleid: na gebruik van 3TB, beperkt de provider de snelheid van klanten tot het einde van de maand, tenzij ze 300GB extra volume activeren. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Proximus of er ook veranderingen in dat beleid zijn. In maart stopte Proximus ook al met downloadlimieten, maar dat was tijdelijk tot het einde van die maand.

De Belgische isp stelt ook 10GB extra mobiele data ter beschikking aan personeel in de gezondheidszorg en biedt een maand lang korting aan café- en restauranthouders op producten die ze niet gebruiken omdat ze noodgedwongen gesloten zijn. Vanaf maandag sluit Proximus zelf ook zijn winkels en het bedrijf overweegt een andere rol voor zijn hoofdkantoor en andere fysieke kantoren, met werken op afstand als uitgangspunt.

Proximus meldt de veranderingen in een toelichting op zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf kreeg er 57.000 mobielepostpaidklanten, 14.000 klanten voor vast internet en 11.000 tv-klanten bij in de driemaandelijkse periode.

Update, 13.50: Proximus meldt dat het stoppen met downloadlimieten een tijdelijke maatregel naar aanleiding van de coronacrisis betreft, en feitelijk alleen geldt voor het instapproduct Internet Start. De provider verklaart: "De FUP van 3TB blijft geldig, daarna wordt je snelheid verlaagd. Wie die 3TB ook effectief zou overschrijden kan gratis bijkomend volume aanvragen via MyProximus, in pakketjes van 150GB. Door een extra manuele stap in te voegen willen we enkel misbruik voorkomen."