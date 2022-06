Proximus werkt samen met Delta Fiber en Eurofiber aan Belgisch glasvezelnet

Proximus gaat met de twee Nederlandse bedrijven Delta Fiber en Eurofiber samenwerken om in heel België 2 miljoen huishoudens en bedrijven van een glasvezelaansluiting te kunnen voorzien. Proximus zei eerder tegen 2025 in België 2,4 miljoen glasvezelaansluitingen te willen hebben.

Met de twee samenwerkingsovereenkomsten verwacht Proximus volgens de vrijdag gepresenteerde kwartaalcijfers de glasvezelaansluitingen dertig procent sneller te kunnen realiseren dan het bedrijf zei. Eerder zei Proximus tegen 2025 2,4 miljoen glasvezelaansluitingen te willen realiseren. Het bedrijf denkt dus dat dit met de samenwerkingsovereenkomsten sneller kan. Met de 2,4 miljoen aansluitingen heeft Proximus naar eigen zeggen een glasvezeldekking van ongeveer vijftig procent.

Met Delta Fiber wil Proximus een glasvezelnetwerk in Vlaanderen aanleggen. Met deze samenwerking moeten ongeveer 1,5 miljoen bedrijven en huishoudens aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. Delta heeft op dit moment 700.000 glasvezelaansluitingen in Nederland en wil eind volgend jaar een miljoen aansluitingen in het land hebben.

Met Eurofiber wil Proximus focussen op Wallonië. Binnen deze samenwerking moeten minimaal 500.000 woningen en bedrijven aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. Eurofiber heeft nu in de Benelux glasvezelaansluitingen op 12.000 locaties en 550 bedrijventerreinen.

De twee bedrijven gaan Proximus helpen met het ontwerpen, bouwen, onderhouden en upgraden van een netwerk. Dit glasvezelnetwerk moet ook opengesteld worden voor wholesaleklanten. Met de overeenkomsten wil Proximus eind 2028 tot 4,2 miljoen glasvezelaansluitingen gerealiseerd hebben. Dan heeft de provider een glasvezeldekking van ongeveer zeventig procent.

Proximus kondigde in maart aan de uitrol van het glasvezelnetwerk te willen versnellen. Eerder wilde het bedrijf pas per 2030 2,4 miljoen woningen en bedrijven aansluiten op het glasvezelnetwerk. De provider kondigde toen al aan op zoek te gaan naar partners.

Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat het aantal klanten van het bedrijf is gestegen. Het aantal tv-klanten steeg met 11.000 naar 1,65 miljoen klanten, het aantal klanten met een vaste internetaansluiting steeg met 19.000 naar 2,1 miljoen. De hoeveelheid klanten met een mobiel abonnement steeg met 45.000 naar 4,1 miljoen klanten. Het aantal machine-to-machine-simkaartklanten groeide met 32,6 procent op jaarbasis het sterkst, naar twee miljoen klanten. De grootste daling zag Proximus bij de prepaidklanten, dat aantal daalde op jaarbasis met 12,2 procent naar 662.000 klanten.

De omzet daalde in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 met 4,3 procent. Proximus haalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,04 miljard euro. Deze daling is volgens Proximus grotendeels te wijten aan het coronavirus, doordat mobiele klanten minder roamen. De omzet van de hele Proximus Groep daalde met 5,9 procent naar 1,33 miljard euro. De brutowinst of ebitda van de Proximus Groep bedroeg 477 miljoen euro, een daling van 1,5 procent.