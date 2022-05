KPN neemt glasvezelnetwerken in Drenthe en Gelderland over van Digitale Stad

Digitale Stad heeft drie glasvezelnetwerken overgedragen aan KPN. Het gaat om netwerken in de buitengebieden van Westerveld in Drenthe en Lingewaard en Berg en Dal in Gelderland. Voor aangesloten gebruikers verandert niets, beloven de partijen.

De netwerken omvatten samen ongeveer 7700 adressen. Digitale Stad staat bekend om het aanleggen van glasvezelnetwerken in buitengebieden en kleine gemeentes. Het heeft daarvoor projecten in onder andere Westerveld, Uden en Heerenveen. KPN en Digitale Stad werken daarbij al langer samen.

De drie glasvezelnetwerken waar het nu om gaat waren eigendom van Digitale Stad en Delta Rijssen Glasvezel Investeringen. Omdat het om een open netwerk gaat, kunnen verschillende providers van het netwerk gebruik blijven maken, ook nu de glasvezelnetwerken overgedragen zijn aan KPN. Hoeveel geld er met de overdracht gemoeid is, maken de aanbieders niet bekend.

KPN is in rap tempo bezig met het opschalen van zijn glasvezelaanbod. Over vier jaar wil het bedrijf dat twee derde van de huishoudens glasvezel van KPN tot in de meterkast heeft, oftewel 5,3 miljoen huishoudens. Op termijn moet dat stijgen naar 6,3 miljoen huishoudens, 80 procent van alle huishoudens in Nederland. Op dit moment biedt KPN aan een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel tot in de meterkast. Vanaf dit jaar legt de provider daarom jaarlijks ongeveer 500.000 nieuwe lijnen aan.

KPN richt zich weer meer op glasvezel bij toenemende concurrentie op de markt voor breedbandinternet. VodafoneZiggo voert de snelheden van zijn kabelaanbod sinds 2020 op en T-Mobile richt zich ook meer op de aanleg van glasvezel. In december nam het bedrijf daartoe nog de aanleg van glasvezel in Rotterdam-Kralingen over van L2Fiber.