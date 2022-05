Snapchat, Shopify en TikTok weren accounts, webwinkels en video's van Trump

Snapchat en Shopify hebben het account en de webwinkel van Donald Trump verwijderd. Op Snapchat kan de president niet meer posten, en alle webwinkels waar het team achter de president merchandise op verkocht zijn afgesloten. Ook TikTok neemt actie tegen de president.

Snap, het bedrijf achter Snapchat, bevestigt aan TechCrunch dat het het officiële account van de Amerikaanse president heeft geblokkeerd. Dat doet het in navolging van Twitter en Facebook, die Trumps accounts eerder deze week blokkeerden naar aanleiding van de bestorming van het Capitool. Op Twitter is het account inmiddels weer vrijgegegeven. Het is niet duidelijk hoe lang de ban op Trumps account bij Snapchat blijft staan. Het bedrijf zegt tegen TechCrunch dat het de situatie 'in de gaten blijft houden'.

Ook andere techbedrijven treden op tegen het gedrag van de president en de bestorming van het Capitool. Zo heeft Shopify alle webwinkels geblokkeerd die merchandise van de president verkopen. Het gaat onder andere om Trumps eigen webwinkels: zowel die van de Trump Organization als van zijn presidentiële campagne. Wie nu naar shop.donaldjtrump.com of naar trumpstore.com gaat ziet dat de webwinkels daar geschorst zijn. Het Canadese bedrijf zegt in een reactie aan Bloomberg dat het 'geen acties ondersteunt die tot geweld aanzetten'. Trump zou volgens een woordvoerder de 'acceptable use policy hebben overschreden'.

De president heeft geen officieel account op TikTok, maar ook het Chinese platform heeft acties ondernomen. Op TikTok worden de video's die de president de afgelopen dagen opnam geweerd. In die video's herhaalt de president de leugen dat er werd gefraudeerd tijdens de verkiezingen, en dat is volgens TikTok tegen het beleid rondom misinformatie op het platform. Ook worden bepaalde hashtags zoals #patriotparty en #stormthecapitol verwijderd.