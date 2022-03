Facebook en Instagram krijgen optie voor minder politieke ads

Gebruikers van Facebook en Instagram kunnen er vanaf donderdag voor kiezen om minder politieke advertenties te zien in hun feeds. Dat heeft het socialemediabedrijf bekendgemaakt. De optie zit in de instellingen onder 'advertentievoorkeuren'.

Na het aanvinken van de optie vermindert het aantal politieke advertenties in de feed, zegt Facebook. Dat gebeurt behalve in Nederland in nog 97 landen. In Nederland zijn er over minder dan twee weken verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De stap past volgens Facebook in het streven naar meer transparantie. "Op deze manier hebben gebruikers meer controle over wat ze zien in hun feed. We hoorden van veel gebruikers dat ze minder politieke advertenties wilden zien en hiermee maken we dat mogelijk", aldus Anika Geisel van Facebook. De nieuwe optie is vanaf donderdagavond te gebruiken.

Facebook zegt ook dat het geen aanwijzingen heeft dat andere landen zich proberen te mengen in de Nederlandse verkiezingen, zoals gebeurde in 2016 in de VS. Toen probeerden Russische staatshackers via het platform de verkiezingen te beïnvloeden. "Als dat gebeurt en er is geen gecoördineerde actie van fake-accounts, dan zullen we dat publiekelijk delen", aldus Geisel.