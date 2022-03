Facebook staat politieke advertenties weer toe in de Verenigde Staten

Facebook gaat weer politieke advertenties toestaan in de Verenigde Staten. Het bedrijf stopte daar tijdelijk mee tijdens de presidentsverkiezingen in november. Adverteerders kunnen nu weer berichten plaatsen, nadat ze zichzelf hebben geïdentificeerd op het platform.

De advertenties worden vanaf donderdag weer toegestaan, schrijft Facebook in een update van een eerdere blogpost. 'Advertenties rondom politieke, electorale en maatschappelijke zaken' worden dan hervat in Amerika. Facebook zegt dat het veel feedback had gekregen en dat het 'veel geleerd heeft' over politieke advertenties. "Daarom zijn we van plan de komende maanden te gebruiken om beter te kijken naar hoe deze advertenties werken op onze diensten, en om te zien waar verdere aanpassingen nodig zijn", schrijft het bedrijf.

Facebook stopte op 3 november vorig jaar met het tonen van politieke advertenties. Dat gebeurde in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het bedrijf wilde daarmee voorkomen dat de uitslag van de verkiezingen werd gemanipuleerd door nepnieuws en misinformatie. Aanvankelijk zou die ban een week duren, maar toen Donald Trump twijfel probeerde te zaaien over de uitslag van de verkiezingen, werd dat verlengd. De ban werd tijdelijk opgeheven toen er herverkiezingen moesten plaatsvinden in de staat Georgia. Adverteerders moeten zich nog wel identificeren voordat ze advertenties kunnen kopen, waarschuwt Facebook.