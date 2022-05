Facebook wees 2,2 miljoen advertenties af die 'stemmen belemmerden' in VS

Facebook heeft 2,2 miljoen advertenties niet geplaatst op Facebook en Instagram omdat deze probeerden de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden en 'stemmen te belemmeren'. Facebook wil naar eigen zeggen het 'trauma' van 2016 niet opnieuw beleven.

Naast de 2,2 miljoen geweigerde advertenties heeft Facebook 120.000 berichten verwijderd en waarschuwingen bij 150 miljoen berichten met nepnieuws gezet. Dat meldt Facebooks communicatietopman Nick Clegg tegen de Franse krant Journal du Dimanche. Persbureau Agence France-Presse schrijft erover.

Clegg geeft geen voorbeelden van de inhoud of de herkomst van de berichten. Wel meldt hij dat Facebook beter voorbereid is op de Amerikaanse presidentsverkiezingen dan in 2016 en dat het bedrijf 'het trauma' van dat jaar niet opnieuw wil doormaken. Het platform werd destijds misbruikt voor Russische desinformatiecampagnes die de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Brexit-referendum probeerden te beïnvloeden. Sindsdien probeert Facebook met menselijke moderators, kunstmatige intelligentie en samenwerking met factcheckers herhaling te voorkomen.

Nick Clegg is een voormalige Britse politicus; van 2010 tot 2015 was hij vicepremier van het Verenigd Koninkrijk. In 2016 klaagde Clegg tegen Journal du Dimanche dat Facebook niets had gedaan om inmenging op zijn platform bij de Amerikaanse verkiezingen te voorkomen. In 2018 nam Facebook hem in de arm als lobbyist met als functietitel vicepresident Globale aangelegenheden en Communicatie.