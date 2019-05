Maatregelen Facebook om beïnvloeding verkiezingen tegen te gaan werken slecht

De beperkingen die Facebook beloofde door te voeren bij politieke advertenties werken slecht. Dat blijkt uit een test van Bits of Freedom. De burgerrechtenorganisatie kon met een Duits account zonder problemen een politieke advertentie plaatsen gericht op Nederlanders.

Bits of Freedom gebruikte een Duits Facebook-account waar een Duitse creditcard aan is gekoppeld om een politieke advertentie te plaatsen die op Nederlanders gericht was. De organisatie maakte met het account de pagina 'baudetteketet' en uploadde een Forum voor Democratie-meme, die vervolgens als advertentie werd gepromoot en werd gericht op Nederlanders met kiesgerechtigde leeftijd. Bits of Freedom stelt dat het om een vergelijkbare advertentie gaat als die rondom de Brexit-campagne werden ingezet om de uitslag van het referendum te beïnvloeden.

Ook kon Bits of Freedom met een Nederlands Facebook-account een politieke advertentie plaatsen over de Duitse politieke partijen het CDU en de AfD. Tegen Nieuwsuur zegt de organisatie dat de betaalde post bij zo'n tweeduizend Duitsers terecht kwam en dat er een politieke discussie ontstond in de reacties.

Facebook beloofde in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen dat politieke advertenties alleen geplaatst kunnen worden in het land waar de adverteerder zelf woonachtig is. Dat zou beïnvloeding door andere landen moeten voorkomen. Facebook voerde die regels wereldwijd in en sprak daar vorige week nog over met de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek.

Facebook zei ook dat afbeeldingen worden vergeleken met een database om te herkennen of het om een politieke advertentie gaat. Bits of Freedom stelt dat het memes gebruikte die makkelijk te herkennen zijn, terwijl dat dus niet gebeurde. Onderdeel van de maatregelen was ook dat Facebook zou tonen van wie de advertentie afkomstig is en wie ervoor heeft betaald. Bij de tests van Bits of Freedom is dat niet gebeurd.

In een reactie stelt Facebook dat het 'goed is dat Bits of Freedom dit aankaart' en dat Facebook de gelegenheid kreeg om de maatregelen te kunnen optimaliseren. Het sociale netwerk stelt ook dat het bij de aankondiging van de maatregelen al heeft gezegd dat het niet mogelijk is om misbruik helemaal te voorkomen. Facebook roept gebruikers op om verdachte advertenties te melden.