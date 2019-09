Facebook: berichten van politici die onze regels schenden worden niet verwijderd

Facebook laat weten dat het berichten van politici die ingaan tegen de eigen richtlijnen voor de community in principe niet zal verwijderen van het platform. Hiermee volgt Facebook een soortgelijke beleidswijziging die Twitter eerder doorvoerde.

Facebook heeft sinds 2016 al een uitzondering voor nieuwswaardige berichten en dat wordt nu doorgetrokken voor berichten die politici op het platform plaatsen. Dat zegt Nick Clegg, de voormalige leider van de Liberal Democrats in het Verenigd Koninkrijk en tegenwoordig het Facebooks onderdirecteur voor communicatie. Vanaf nu worden berichten van politici dus automatisch als nieuwswaardig betiteld, die de gemeenschap moet kunnen 'zien en horen'.

Er zijn wel een paar uitzonderingen op het beleid om berichten van politici die indruisen tegen de eigen regels niet te verwijderen. Zo moet het plaatsen van advertenties nog wel gewoon aan de regels en het beleid omtrent advertenties voldoen. En als politici berichten plaatsen waarmee mensen in gevaar kunnen komen, worden ze alsnog verwijderd.

Volgens Clegg wordt voor het beoordelen van de nieuwswaardigheid een afweging gemaakt tussen het publieke belang van vrijheid van meningsuiting en het risico van schade. Daarbij wordt ook gekeken naar de mate van schade die mogelijk optreedt. Als bepaalde content bijvoorbeeld tot geweld oproept of geweld uitlokt, kan dat een veiligheidsprobleem opleveren dat het belang van vrije meningsuiting overstijgt.

Clegg herhaalt dat het niet Facebooks rol is om in te grijpen als politici iets zeggen. Daardoor zal Facebook uitspraken van politici niet aanbieden aan zijn eigen feitencheckers. Dat standpunt werd vorige maand duidelijk, toen tijdens de verkiezingscampagne in Australië een politieke partij aangaf een 'belasting op doodgaan' te willen invoeren. Politici van de Australische Labour-partij vonden dit nepnieuws en wilden dat het van Facebook werd verwijderd, maar het bedrijf gaf aan zich niet in het debat te willen mengen.

Wat betreft het controleren van wat er allemaal op Facebook verschijnt tijdens verkiezingen zegt het bedrijf dat het lessen heeft geleerd van fouten die in 2016 zijn gemaakt. Volgens Facebook probeerde Rusland toen via zijn platform de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden door onder meer desinformatie te verspreiden. Het bedrijf zegt dat het sindsdien de nodige maatregelen heeft genomen zodat dat niet meer zou moeten kunnen voorkomen. Dat laatste werd eerder overigens betwist door Bits of Freedom. De organisatie gaf in mei aan dat de maatregelen om beïnvloeding van verkiezingen tegen te gaan niet goed werken. Zo was een eerder beloofde beperking bij het plaatsen van politie advertenties relatief eenvoudig te omzeilen.