Nederland krijgt geen wet voor opleggen boetes aan Facebook voor haatberichten

Nederland gaat niet net als Duitsland een wet invoeren om socialemediabedrijven als Facebook en Twitter boetes op te leggen als zij niet snel haatberichten verwijderen. Nederlandse ministers zien geen toegevoegde waarde in zo'n wet.

Behalve dat de Nederlandse ministers Stef Blok van Veiligheid en Justitie en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijven dat ze geen toegevoegde waarde zien in zo'n wet, denken ze dat dergelijke regels ook risico's met zich mee kunnen brengen. "Wellicht zal het eerder contraproductief werken, bijvoorbeeld ten opzichte van het onnodig beperken van de vrijheid van meningsuiting", aldus de ministers in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministers wijzen erop dat er al wetgeving is om illegale content offline te halen met rechterlijke procedures, terwijl voor niet-strafbare content mensen een civiele procedure kunnen starten. Daarnaast is er een meldpunt, dat bemiddelt tussen socialemediabedrijven en gebruikers. Dat leidt tientallen keren per jaar tot verwijdering van berichten.

Het Duitse parlement nam vorige week een wet aan die de Duitse overheid in staat stelt miljoenenboetes op te leggen als sociale media haatberichten niet snel offline halen. Als berichten onmiskenbaar strafbaar zijn, moeten de platforms ze binnen 24 uur na een melding verwijderen. Sociale netwerken moeten een duidelijke en makkelijk vindbare meldingsprocedure aanbieden waarmee gebruikers dit soort berichten kunnen aandragen.

Inhoud die niet overduidelijk onrechtmatig is, moet binnen zeven dagen worden beoordeeld. Reageert een bedrijf niet of onvoldoende op een melding, dan kan de verantwoordelijke persoon binnen de onderneming een boete van maximaal vijf miljoen euro opgelegd krijgen, terwijl het bedrijf zelf een boete van tot aan vijftig miljoen euro riskeert.