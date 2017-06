Regels voor verwijderen posts van Facebook verschijnen online

De regels voor het verwijderen van posts van Facebook zijn online verschijnen. Hoewel de regels verouderd zijn, gelden veel daarvan volgens het sociale netwerk nog wel. Facebook beschermt hele groepen, maar geen delen van groepen.

Website ProPublica publiceert over de regels. De regels zijn voor de Facebook-medewerkers die content beoordelen als gebruikers die rapporteren aan het sociale netwerk. In het document staat onder meer een quizvraag met drie plaatjes, met daaronder vertaald 'vrouwelijke chauffeurs', 'zwarte kinderen' en 'witte mannen'. Op de vraag 'welke van deze drie groepen beschermen we?' luidt het antwoord 'witte mannen', omdat Facebook die ziet als hele groep en de rest als onderdeel van een groter geheel. Facebook-gebruikers mogen wel haatberichten schrijven over delen van groepen, maar niet over hele groepen.

Ook mogen gebruikers over migranten zeggen dat ze 'lui en vies' zijn of dat ze 'dieven en overvallers' zijn, maar ze mogen migranten niet aanduiden als 'viezigheid'. Ook blokkeert het posts van terroristen, waarbij het een lijst van de Amerikaanse regering aanhoudt en een definitie hanteert dat het een groepering is die met voorbedachten rade geweld gebruikt om een politiek of ideologisch doel te bereiken. Desondanks zijn er veel groeperingen die Facebook niet blokkeert, waaronder 41 van de 64 groeperingen die de Pakistaanse overheid als terroristen ziet.

Het hanteren van het Amerikaanse perspectief geeft niet alleen problemen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Zo staat Facebook antisemitisme niet toe, maar het ontkennen van de holocaust wel. Facebook geeft toe dat de regels bestaan.

Volgens de regels had Facebook posts van toenmalig kandidaat en nu Amerikaans president Donald Trump moeten blokkeren, maar Zuckerberg besloot volgens bronnen van de site om dat niet te doen, omdat de posts onderdeel waren van het 'politieke discours'.