Socialemediabedrijven zoals Facebook, Twitter en YouTube verwijderen haatberichten vaker binnen een periode van 24 uur, zoals vastgelegd in eerdere gedragsregels. Dat blijkt uit een evaluatie door de EU, die door persbureau Reuters is ingezien.

Eurocommissaris Věra Jourová zei tijdens een bijeenkomst van een EU-groep voor de bestrijding van racisme en xenofobie dat techbedrijven allemaal sneller reageren op meldingen over illegale haatberichten, meldt Reuters. Zo zouden de bedrijven gemiddeld in bijna 60 procent van alle meldingen content hebben verwijderd, ten opzichte van december toen het percentage nog onder de 30 procent lag.

Volgens Jourová zijn er nog wel verschillen tussen de resultaten van de bedrijven, maar zou 'objectief gezegd kunnen worden dat alle bedrijven verbetering vertonen'. Zo reageerde Facebook binnen 24 uur op haatberichten in 58 procent van de gevallen, ten opzichte van 50 procent in december. Ook Twitter was sneller en handelde 39 procent in plaats van de eerdere 23,5 procent af. YouTube toonde een vertraging en handelde 42,6 procent van de notificaties af. In december lag dat percentage nog bij 60,8 procent.

In de Europese Unie heeft de Commissie een jaar geleden gedragsregels opgesteld over het verwijderen van haatzaaiende inhoud op internet. In december van vorig jaar bleek dat de EU niet tevreden was over de aanpak en in april kwamen berichten naar buiten dat er wordt nagedacht over regelgeving op dit vlak. Vorige week werd bekend dat de EU regels heeft goedgekeurd, die nog langs het Europarlement moeten voordat zij definitief van kracht worden.