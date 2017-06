Door Sander van Voorst, maandag 19 juni 2017 11:05, 51 reacties • Feedback

Google heeft een aantal maatregelen aangekondigd waarmee het de online verspreiding van terroristisch en extremistisch materiaal wil aanpakken. Het bedrijf belooft onder meer 'opruiende religieuze en nationalistische' YouTube-video's minder vindbaar te maken.

De zoekgigant schrijft bij de aankondiging dat 'meer nodig is om materiaal te verwijderen dat niet in lijn is met het beleid'. Het gaat in totaal om vier maatregelen, waarvan de eerste inhoudt dat meer middelen beschikbaar worden gesteld om video's aan de hand van machine learning te analyseren. Op die manier wil het bedrijf vaststellen of het om gaat om een video met extremistische of terroristische inhoud. Daarnaast belooft Google meer menselijke flaggers in te zetten om dat soort video's te identificeren.

Om dat te bereiken, kondigt Google samenwerking aan met ongeveer 50 ngo 's als aanvulling op de 63 organisaties die nu al de rol van zogenaamde trusted flaggers hebben. Het strengere beleid ten opzichte van opruiende video's bestaat uit het minder vindbaar maken van het materiaal, bijvoorbeeld door het tonen van een waarschuwing en het uitschakelen van monetization-opties, aanbevelingen en commentaar. Ten slotte wil Google gerichte advertenties inzetten tegen potentiële IS-aanhangers en ze op die manier op andere gedachten brengen.

De maatregelen vallen samen met de belofte die Facebook vorige week deed om meer te ondernemen tegen extremistische inhoud. De beloftes volgen op een oproep die de G7-landen eind vorige maand deden. Daarin vroegen zij om meer maatregelen van techbedrijven tegen online extremisme. De Europese Commissie heeft bedrijven in het verleden eveneens opgeroepen om actie te ondernemen. Begin deze maand bleek dat de organisaties zich beter aan de gemaakte afspraken houden.