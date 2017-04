Door Olaf van Miltenburg, woensdag 5 april 2017 16:36, 37 reacties • Feedback

De Duitse overheid heeft een wetsvoorstel ingediend dat sociale netwerken verplicht om binnen een dag na een melding berichten die als 'haatcriminaliteit' te bestempelen zijn, te verwijderen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot 50 miljoen euro.

Het Duitse kabinet heeft het wetsvoorstel dat de minister van Justitie half maart introduceerde, woensdag ingediend. Het voorstel bevat maatregelen tegen nepnieuws, haatberichten en andere berichten met 'criminele inhoud'. Dit laatste omvat smaad, laster, het publiekelijk aanzetten tot strafbare feiten, opruiing, bedreiging, kinderporno en terroristische misdrijven op diensten als Facebook en Twitter.

Sociale netwerken moeten een duidelijke en makkelijk vindbare meldingsprocedure aanbieden waarmee gebruikers dit soort berichten kunnen aandragen. Als berichten onmiskenbaar strafbaar zijn, moeten de bedrijven ze binnen 24 uur na ontvangst van de melding verwijderen of blokkeren. Voor overige strafbare inhoud geldt een termijn van zeven dagen.

Reageert een bedrijf niet of onvoldoende, dan kan de verantwoordelijke persoon binnen de onderneming een boete van maximaal vijf miljoen euro opgelegd krijgen, terwijl het bedrijf zelf een boete van tot aan vijftig miljoen euro riskeert.

Critici vrezen dat de netwerken uit voorzorg berichten verwijderen die niet onmiskenbaar rechtmatig zijn, schrijft Heise. Ook zou het voorstel particulieren die klagen over bijvoorbeeld smaad, de mogelijkheid geven om via providers de identiteit te achterhalen van degene die de berichten heeft geplaatst. In het voorstel is opgenomen dat dit via de rechter moet gebeuren.

Het voorstel ligt nu bij de Bundesrat en de Bundestag, die zich erover gaan buigen. De Duitse minister van Justitie heeft aangegeven ook op Europees vlak initiatieven te willen nemen.