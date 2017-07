Facebook scherpt algoritme aan dat links naar nepnieuws opspoort

Facebook heeft het algoritme aangescherpt dat 'clickbait, sensationalisme en misinformatie' in postings herkent. Dergelijke links moeten na deze update minder onder de aandacht van gebruikers komen.

Volgens het sociale netwerk wordt het overgrote deel van dit soort posts geplaatst door dezelfde accounts, die dus grote hoeveelheden posts per dag zouden maken. De aanpassing geldt vooralsnog alleen voor posts en niet voor domeinen, video's, foto's of andere content op Facebook. Posters die zich niet 'schuldig' maken aan de posts waar Facebook het over heeft, zouden niets moeten merken van deze aanpassingen, hoewel het bedrijf toch waarschuwt voor een reductie in distributie bij contentmakers wiens posts zeer veel gedeeld worden.

Grote sociale media als Facebook en Twitter liggen sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Critici en onderzoekers waarschuwen voor het negatieve effect dat de distributie van nepnieuws via sociale media heeft gehad op die verkiezingen. Ook voor extremistische content liggen de sociale media onder vuur. Op vrijdag werd zelfs bekend dat de techbedrijven in Duitsland een boete van maximaal 50 miljoen euro kunnen krijgen als ze te lang wachten met bijvoorbeeld nepnieuws verwijderen van hun platformen.

Ook Twitter onderzoekt achter de schermen hoe het beste nepnieuws te bestrijden. Zo zou het bedrijf naar verluidt een meldfunctie overwegen om gebruikers de gelegenheid te geven melding te maken van misleidende, vervalste of schadelijke content. Het gaat hier echter om een prototype dat wellicht nooit in gebruik genomen wordt.