Twitter laat RT en Sputnik niet meer adverteren wegens beïnvloeding verkiezingen

Twitter accepteert geen advertenties van Russia Today en Sputnik meer omdat de media in 2016 gepoogd zouden hebben de Amerikaanse verkiezingen te be´nvloeden. Het geld dat Twitter verdiende met de advertenties gaat naar onderzoek naar de invloed van de dienst op verkiezingen.

De stap om advertenties van alle accounts rond Russia Today en Sputnik te weigeren, gaat per direct in, meldt Twitter. Het zijn de enige twee partijen voor wie de maatregel geldt. De Twitter-accounts mogen wel actief blijven. Twitter is tot het besluit gekomen na eigen onderzoek naar eventuele beïnvloeding via Twitter van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Daarnaast verwijst de dienst naar de conclusies van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de betrokkenheid van RT en Sputnik bij Russische propaganda.

RT zou volgens Twitter in 2016 274.100 dollar besteed hebben in de VS om 1823 tweets te promoten. De mediadienst adverteert al sinds 2011 bij Twitter, en in totaal zou het om een bedrag van 1,9 miljoen dollar gaan. Dit bedrag gaat Twitter steken in onderzoek naar het gebruik van Twitter bij verkiezingen, waaronder voor het al dan niet geautomatiseerd verspreiden van onjuiste informatie.

Twitter maakt de stap bekend op de dag dat het zijn kwartaalcijfers bekendmaakte. Het aantal gebruikers dat de microbloggindienst dagelijks gebruikt nam met 14 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg met 4 procent, tot 330 miljoen. Het afgelopen kwartaal kwamen er vier miljoen maandelijkse gebruikers bij, waarvan drie miljoen internationaal en een miljoen in de VS. De kwartaalomzet daalde tegenover vorig jaar met 4 procent tot 590 miljoen dollar. Het verlies bedroeg 21 miljoen dollar.