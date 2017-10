Pci-Sig brengt pci-e 4.0-specificatie uit

De Pci-Sig-organisatie heeft versie 1.0 van de pci-e 4.0-specificatie gepubliceerd. De specificatie verdubbelt ten opzichte van pci-e 3.0 de bandbreedte per lane naar 16GT/s. De organisatie heeft pci-e 5.0 al in de steigers staan.

Pci-Sig, de organisatie die de ontwikkeling van de pci-standaard overziet, meldt de publicatie van de uiteindelijke versie van de pci-e 4.0-specificatie. De specificatie beschrijft de architectuur, interconnecteigenschappen en programmeerinterface voor de standaard. Daarmee kunnen fabrikanten aan de slag om pci-e-4.0-producten te fabriceren.

Leden van de Pci-Sig zijn al bezig met de productie van chips en controllers op basis van de specificatie, volgens de organisatie. In juni maakte deze dan ook al bekend dat de toen gepubliceerde versie 0.9 feature complete was. De verdubbeling van de bandbreedte per lane van 8GT/s naar 16GT/s, zorgt voor een toename van de totale bi-directionele bandbreedte naar ongeveer 64GB/s. Pci-e 4.0 zorgt daarnaast voor minder latency, verbeterde ras -mogelijkheden, schaalbaarheid en verbeterde i/o-virtualisatie. Producten op basis van de standaard zijn mogelijk al dit jaar, maar zeker in 2018 te verwachten.

In 2019 komt vervolgens al pci-e 5.0 uit, met nog eens een verdubbeling van de transferrate naar 32GT/s. Het doel van de Pci-Sig is om de specificatie in het tweede kwartaal van 2019 gereed te hebben.