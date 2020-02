PCI-SIG brengt versie 0.5 van pci-e 6.0-specificatie uit

De organisatie achter de pci-e-standaard heeft versie 0.5 van pci-e 6.0 uitgebracht. De nieuwe standaard verdubbelt de maximale bandbreedte ten opzichte van pci-e 5.0 naar 64GT/s. PCI-SIG stelt dat de definitieve specificatie van pci-e 6.0 in 2021 uitkomt.

Versie 0.5 is het eerste ontwerp van de pci-e 6.0-specificatie, meldt PCI-SIG. Deze versie bevat de meest belangrijke aspecten van de architectuur. Daarnaast heeft de organisatie de 'vele feedback' van partners meegenomen in het ontwerp. PCI-SIG stelt dat de organisatie nog steeds op schema ligt om de definitieve specificatie in 2021 uit te brengen.

Partners van PCI-SIG kunnen met de release van versie 0.5 beginnen met het ontwerpen van testproducten op basis van pci-e 6.0, schrijft Anandtech. Ook mogen partners verdere feedback leveren op basis van versie 0.5 van de nieuwe standaard. Deze suggesties zullen nog verwerkt worden in versie 0.7, waarna PCI-SIG geen nieuwe suggesties meer zal aannemen. In juni wordt de PCI-SIG Developers Conference 2020 gehouden. De organisatie zal tijdens deze conferentie meer details zal geven over de toekomst van pci-e.

Naar verwachting zal het nog jaren duren voordat pci-e 6.0 beschikbaar komt voor consumenten. De pci-e 4.0-specificatie werd in 2017 definitief gemaakt, maar de eerste consumentenproducten op basis van deze standaard verschenen pas in 2019 op de markt. Pci-e 5.0 is vorig jaar afgerond, maar wordt nog niet gebruikt in consumentenproducten.

PCI-SIG kondigde pci-e 6.0 in 2019 aan, vlak nadat de organisatie de definitieve specificaties van de pci-e 5.0-standaard had afgerond. Pci-e 6.0 biedt onder andere een verdubbelde datarate ten opzichte van pci-e 5.0 naar 64GT/s. Dit komt neer op een full duplex-snelheid tot 256GB/s. Dit is onder andere mogelijk omdat PCI-SIG niet langer gebruikmaakt van de Non-Return-to-Zero-techniek. In plaats daarvan gebruikt pci-e 6.0 Pulse-Amplitude 4, wat de transmissiebandbreedte per Hz verdubbelt ten opzichte van NRZ. Ook is Forward Error Correction toegevoegd aan de specificatie.