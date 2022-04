PCI-SIG rondt PCIe 6.0-standaard met overdrachtssnelheden van 128GB/s af

De organisatie die de PCI-standaard overziet heeft de PCIe 6.0-standaard gereed. De maximale bandbreedte is ten opzichte van PCIe 5.0 verdubbeld. Naar verwachting verschijnen binnen twaalf tot achttien maanden de eerste producten die de standaard ondersteunen.

De 6.0-standaard maakt volgens PCI-SIG overdrachtssnelheden tot 128GB/s mogelijk wanneer van 16 lanes gebruik wordt gemaakt, een verdubbeling ten opzichte van PCIe 5.0. In eerste instantie zijn de hogere snelheden vooral handig voor servers, aangezien in datacenters een continue vraag naar meer bandbreedte is, voor onder andere AI- en hpc-toepassingen. PCI-SIG meldt tegenover AnandTech dat PCIe 6.0 binnen twaalf tot achttien maanden bij commerciële producten in gebruik wordt genomen. Dat zullen naar verwachting producten voor de servermarkt zijn. Consumentenproducten met ondersteuning voor de standaard, zoals ssd's, volgen dan op een later moment. Het gebruik van PCIe 5.0 voor ssd's komt op dit moment pas net op gang.

Om de verdubbeling van de bandbreedte mogelijk te maken wordt er bij de PCIe 6.0-standaard pulse-amplitude modulation 4, ofwel pam4, met een flit, ofwel een flow control unit, toegepast. Daarmee stapt de standaard af van de non-return-to-zero-techniek, die al sinds versie 1.0 wordt gebruikt, De pam4-modulatie gebruikt vier spanningsniveau's om 2 bits aan data te coderen. Dit leidt tot hogere datatransmissie, maar maakt het signaal ook fragieler en gaat dan ook gepaard met een hogere bit error rate. Om dit tegen te gaan, maakt PCIe 6.0 gebruik van een lichtgewicht techniek voor forward error correcting, gebaseerd op de waarschijnlijkheid van bitfouten, door middel van first bit error rate-parameters.

In 2019 kondigde de organisatie de PCIe 6.0-standaard al aan, met de verwachting dat in 2021 de specificatie afgerond zou zijn. De bedoeling is dat er om de drie jaar een nieuwe standaard uitgebracht wordt met een dubbele bandbreedte. PCI-SIG zegt dat de standaard backwards compatible is met alle vorige PCIe-generaties.