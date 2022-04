Aantal DigiD-inlogs stijgt met ruim een derde, 'vooral dankzij corona-diensten'

DigiD is in 2021 545 miljoen keer gebruikt om in te loggen. Dit is bijna 36 procent meer dan een jaar eerder. Overheidsdienst Logius zegt dat deze stijging 'grotendeels' komt door het gebruik van de CoronaCheck-app en coronatest.nl. Daarnaast zijn er nu 16,5 miljoen DigiD-accounts.

In 2020 werd DigiD en de DigiD-app nog 402 miljoen keer gebruikt om ergens in te loggen, schrijft Logius. DigiD is in 2021 bijna twee keer zoveel gebruikt om in te loggen als in 2017 gebeurde, toen er nog 280 miljoen inlogs waren. Van alle logins in 2021, werd de helft met de DigiD-app gedaan. Er zijn daarnaast bijna 11 miljoen gebruikers van die DigiD-app. Zes miljoen van deze gebruikers hebben de ID-check toegevoegd, waarbij ze via een scan van het identiteitsbewijs tegenover organisaties meer zekerheid kunnen bieden over hun identiteit.

Logius zegt dat deze ID-check in de toekomst vaker nodig gaat zijn om in te loggen bij bijvoorbeeld medische gegevens. Daarnaast wordt de DigiD-app zelf de komende jaren steeds belangrijker, omdat meer organisaties 2-factor-login zullen vereisen. De overheidsdienst onderzoekt daarom hoe gebruikers zonder smartphone alsnog kunnen inloggen bij dergelijke diensten, bijvoorbeeld door het inloggen op een desktop 'op hetzelfde betrouwbaarheidsniveau als de ID-check' mogelijk te maken. Ook wil de dienst onderzoeken of buitenlandse identiteitsdocumenten gebruikt kunnen worden voor ID-check.