DigiD is door storing urenlang 'beperkt beschikbaar' - update

DigiD heeft sinds 06.00 uur vrijdagochtend last van een storing met onbekende oorzaak. Daardoor kan een deel van de gebruikers geen gebruik maken van bijvoorbeeld overheidsdiensten waar een DigiD-inlog voor nodig is. Om hoeveel gebruikers het gaat, is niet duidelijk.

Overheidsdienst Logius schrijft dat de storing om 06.00 uur vrijdagochtend begon. Door de storing is de dienst 'gedeeltelijk' niet beschikbaar. Een woordvoerder zegt tegen Tweakers dat er 'met man en macht' aan wordt gewerkt om de storing te verhelpen en dat er 'wisselende beschikbaarheid' is, waardoor sommige gebruikers last van de storing hebben en anderen niet. Verdere details zijn nog niet bekend.

Op Twitter krijgen getroffen gebruikers het advies om het later te proberen, of wifi uit te schakelen en van een mobiele dataverbinding gebruik te maken. Door de storing kunnen Nederlanders geen diensten gebruiken die een DigiD-login vereisen, en kunnen ze bijvoorbeeld ook de uitslag van een coronatest niet inzien, of hier een afspraak voor maken.

Update, 20:11 uur: Logius zegt tegen Tweakers dat de storing inmiddels is opgelost.