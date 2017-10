DigiD is woensdagmiddag 'beperkt beschikbaar' door storing

DigiD heeft sinds 15 uur woensdagmiddag een storing en is niet bereikbaar. Logius, dat verantwoordelijk is voor de dienst, stelt dat DigiD beperkt beschikbaar is en dat gebruikers niet altijd kunnen inloggen.

Een woordvoerder van Logius zegt tegen Tweakers dat er geen verdere informatie bekend is over de storing. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet duidelijk en over de oorzaak kan hij ook niets zeggen. Logius bevestigt de storing op zijn website en zal daar aanvullende informatie publiceren zodra er meer details bekend zijn.

Eerder op woensdag plaatste Logius een melding op zijn storingspagina dat een probleem met de sms-functionaliteit is opgelost. Het is niet duidelijk of dat probleem in verband staat met de storing waardoor de website niet bereikbaar is en gebruikers niet in kunnen loggen.

Rond 15 uur woensdagmiddag begonnen DigiD-gebruikers melding te maken van de storing, onder andere via de website Allestoringen en op Twitter.