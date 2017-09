Diensten moeten 14 cent gaan betalen als gebruiker inlogt op DigiD

Nederlandse overheidsdiensten en semioverheidsdiensten als gemeenten en pensioenfondsen moeten vanaf 1 januari veertien cent gaan betalen per gebruiker die inlogt op DigiD. Per bericht in de Berichtenbox op MijnOverheid moeten diensten 57 cent gaan aftikken.

Dat bedrag gaat naar Logius, dat volgend jaar verwacht een kwart van zijn inkomsten te krijgen uit de betalingen van overheidsdiensten, meldt de Volkskrant. Op dit moment betalen de ministeries van de Rijksoverheid alle kosten voor DigiD, terwijl veel meer overheden dan de Rijksoverheid gebruikmaken van de dienst.

DigiD is in gebruik bij gemeenten, maar ook bij diensten die maar half tot de overheid horen, zoals het UWV en DUO. Pensioenfondsen behoren helemaal niet tot de overheid en die verwachten door de stap twee miljoen euro aan extra kosten te hebben. Logius heeft momenteel een budget van tweehonderd miljoen euro. Dat gaat volgend jaar stijgen naar 204 miljoen euro, waarvan 56 miljoen euro moet komen uit de betalingen voor DigiD.