Investeringsbedrijf koopt gpu-ontwerper Imagination

Investeringsbedrijf Canyon Bridge neemt de Britse ontwerper van mobiele gpu's Imagination over. Tegelijkertijd neemt de investeerder Tallwood de Amerikaanse MIPS-tak over van Imagination, dat met name bekend is van de PowerVR-chips.

Canyon Bridge betaalt 550 miljoen pond, omgerekend 623 miljoen euro, voor Imagination. Tallwood betaalt op zijn beurt omgerekend 54 miljoen dollar voor MIPS. De bedrijven maken niet bekend waarom MIPS als apart onderdeel wordt verkocht, maar mogelijk heeft dit te maken met de restricties die de Amerikaanse overheid oplegt aan de verkoop van technologiebedrijven aan Chinese ondernemingen.

Een van de financiële partijen achter Canyon Bay is namelijk China Reform Holdings Company, dat in handen is van de Chinese staat. Canyon wilde eerder het Amerikaanse Lattice overnemen, maar de Amerikaanse overheid blokkeerde dit vorige week vanwege de mogelijke invloed op de staatsveiligheid. De kans bestaat dat de Britse overheid ook de overname van Imagination aan Canyon gaat blokkeren om vergelijkbare redenen.

Imagination zette zichzelf in de etalage nadat Apple, met afstand de grootste klant voor zijn PowerVR-gpu's, afhaakte en zij eigen gpu's ging ontwerpen. Naar verluidt waren er overnamegesprekken tussen Imagination en Apple, maar liepen die op niets uit.