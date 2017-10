Apple heeft start-up voor beeldherkenning foto's overgenomen

Apple heeft het Franse Regaind overgenomen, een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor fotoanalyse. De overname zou eerder dit jaar al hebben plaatsgevonden, maar komt nu pas naar buiten.

TechCrunch heeft van meerdere bronnen vernomen dat Apple de overname al had afgerond. Vervolgens liet Apple in een statement weten dat het af en toe kleinere bedrijven overneemt, maar dat het zijn plannen niet publiekelijk bediscussieert. Dit statement gebruikt Apple doorgaans om overnames te bevestigen.

Regaind is een start-up die zich bezighoudt met het ontwikkelen van slimme software voor het analyseren van beelden. De algoritmes kunnen herkennen wat voor elementen er op foto's staan, bijvoorbeeld dieren of mensen. Dat kan helpen bij het doorzoeken of categoriseren van foto's.

Apple zou de software van Regaind in verscheidene van zijn producten kunnen toepassen. Zo heeft de Photos-app beeldherkenning ingebouwd, en heeft de nieuwe iOS-software een functie om gezichten te herkennen om zo de smartphone te ontgrendelen.