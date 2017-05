Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 10:21, 8 reacties • Feedback

Submitter: acidbabies

Apple heeft Beddit overgenomen, een bedrijf dat sensoren en een iOS-app maakt waarmee gebruikers hun slaap kunnen meten. De overname werd bekend door een wijziging in de privacyvoorwaarden van het bedrijf. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

In zijn privacyvoorwaarden meldt Beddit te zijn overgenomen door Apple. De beide bedrijven hebben geen verdere details over de overname bekendgemaakt. Daardoor is het overnamebedrag niet bekend en is onduidelijk wat de plannen van Apple precies zijn. Opvallend is dat Beddit op zijn website de pagina met informatie over de applicatie voor de Apple Watch offline gehaald lijkt te hebben. De pagina is nog te zien via de cache van Google.

Beddit Sleep Monitor is een iOS-app voor het meten van slaappatronen. De applicatie werkt in combinatie met een accessoire dat onder het matras geplaatst moet worden. Deze sensor communiceert draadloos via bluetooth met de iPhone of Watch.

Gebruikers van de Beddit-app kunnen slimme wekkers instellen die afgaan op momenten van lichte slaap. Dat moet helpen om 's ochtends minder suf wakker te worden. Er zijn ook apps die vergelijkbare functionaliteit bieden en geen accessoire vereisen. Daarbij moet de telefoon op het matras worden geplaatst en worden de sensoren van het toestel gebruikt om trillingen te meten.