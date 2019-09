'Apple Watch krijgt eigen slaapmonitoringsfunctie'

Apple werkt aan een eigen slaapmonitoringsfunctie voor de Apple Watch. Dat schrijft althans de website 9to5Mac, dat zich baseert op meerdere bronnen binnen Apple. Wellicht maakt het bedrijf hier op 10 september meer over bekend.

Volgens de bronnen zou de nieuwe slaapmonitoringsfunctie voor de Apple Watch geen speciale hardware nodig hebben om te werken, schrijft 9to5Mac. De nieuwe functie zou intern 'Time in Bed tracking' worden genoemd en geeft gebruikers de optie om de smartwatch van Apple in bed te dragen. Tijdens de slaap zal de horloge via meerdere sensoren en gegevens de kwaliteit van de nachtrust van de drager in kaart brengen, inclusief data over de bewegingen, de hartslag en geluiden. De data van de kwaliteit van de slaapsessie zou beschikbaar komen in de Health-app en een nieuwe Sleep-app voor de Apple Watch.

Het is vooralsnog onduidelijk of deze nieuwe functie geschikt is voor de huidige Apple Watch, of dat het alleen werkt op een eventuele nieuwe versie van de smartwatch. Wellicht wordt op 10 september meer duidelijk. Dan houdt Apple een evenement waar vermoedelijk nieuwe iPhones worden aangekondigd; misschien volgt ook een kleine update van de Apple Watch, waarvan keramische en titaniummodellen zouden kunnen verschijnen. Dat betreft waarschijnlijk kleine revisies, waardoor de komst van nieuwe hardware voor de slaapmonitoringsfunctie niet noodzakelijk lijkt.

Er wordt al langer gespeculeerd over een eigen functie van Apple om gebruikers van de Apple Watch de mogelijkheid te geven hun slaapperiodes in kaart te brengen, met name nadat in mei 2017 bekend werd dat Apple Beddit had ingelijfd. Dit is een bedrijf dat sensoren en de iOS-app Beddit Sleep Monitor maakt, waarmee gebruikers hun slaap kunnen meten. Apple brengt ook al langer Beddit-hardware uit in de vorm van een sensorband die gebruikers onder hun hoeslaken kunnen stoppen. De Beddit-app op de Apple Watch kan fungeren als slaapmonitor, maar mede omdat de Watch nogal eens 's nachts opgeladen moet worden, biedt Apple deze speciale slaapmonitoringsband aan.