'AIVD was met infiltratie cruciaal voor Stuxnet-sabotage Iraans kernprogramma'

De AIVD speelde door een infiltratie in een complex bij Natanz een cruciale rol bij het saboteren van het Iraanse kernprogramma. Dat schrijft Huib Modderkolk in een boek dat dinsdag uitkomt. De sabotage wordt toegeschreven aan de in 2010 ontdekte Stuxnet-malware.

Modderkolk schrijft in De Volkskrant dat vier inlichtingenbronnen bevestigen dat de Nederlandse AIVD een cruciale bijdrage leverde aan de operatie, door voor de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten te infiltreren in de installatie bij Natanz en de malware te verspreiden. Dit gebeurde in een complex dat geen internetverbindingen naar buiten had. Nederland zou zijn gevraagd omdat het beter onder de radar kon opereren en door de ervaring met nucleaire inlichtingen.

Deze infiltratieoperatie zou jaren in beslag hebben genomen. Volgens twee bronnen zijn er rond Stuxnet 'meerdere slachtoffers' gevallen. Vermoedelijk gaat het om Iraniërs die in het geheim westerse diensten hebben geholpen en aldus dubbelspel speelden. Het is onbekend of de door de AIVD gerekruteerde ingenieur zo'n Iraniër was die dubbelspel speelde. De besmetting werd voltooid door een usb-stick naar binnen te smokkelen, al is niet duidelijk of de rekruut ook daadwerkelijk zelf de usb-stick in computers heeft gestopt.

Het beruchte Stuxnet werd onlangs door de Finse beveiligingsexpert Mikko Hyppönen nog getypeerd als een mijlpaal in de digitale oorlogsvoering, waarna verschillende landen flink gingen inzetten in het ontwikkelen van de malware en digitale wapens. Stuxnet wordt toegeschreven aan de VS en Israël. Door de malware draaiden de Iraanse centrifuges zichzelf kapot, zonder dat dat voor Iraanse technici te zien was. Hierdoor liep het Iraanse nucleaire programma flinke vertraging op.

Over Stuxnet kwam in begin 2016 een documentaire uit, genaamd Zero Days. Daarin wordt in beeld gebracht hoe de malware-aanval op de uraniumverrijkingsinstallatie bij het Iraanse Natanz onderdeel was van een groter plan om eventueel de luchtverdediging, communicatiesystemen en cruciale delen van de stroomtoevoer in Iran uit te schakelen. Vanaf 2015 zou dit zijn stilgelegd nadat er met Iran afspraken over de uraniuminstallaties waren gemaakt. Symantec schreef meerdere publicaties over Stuxnet, dat pas in 2010 werd ontdekt, drie jaar nadat de malware in Natanz werd ingezet.

Huib Modderkolk schrijft hier onder meer over in zijn boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet, dat dinsdag uitkomt. De NOS heeft de AIVD om een reactie gevraagd. De dienst meldt dat het niet kan reageren op informatie uit het boek, maar noemt het een 'journalistiek doorwrocht verhaal'.