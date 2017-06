Door Joris Jansen, maandag 12 juni 2017 18:33, 8 reacties • Feedback

De effectiviteit van de inzet van Amerikaanse cyberwapens tegen terreurorganisatie IS is een voortdurende teleurstelling. Dat meldt The New York Times op basis van Amerikaanse overheidsfunctionarissen.

Volgens Joshua Geltzer, die tot maart een hoge directeur van de National Security Councel was, is er in het algemeen een bepaalde mate van teleurstelling in de capaciteit van cyberaanvallen om IS een flinke slag toe te brengen. Hij licht toe dat het succesvol inzetten van cyberwapens in de praktijk veel moeilijker is dan mensen denken en dat het vrijwel nooit gaat in de vorm van het inbreken in een systeem en dat er dan er dan eenvoudigweg bestanden permanent kunnen worden verwijderd.

Een belangrijke reden voor de niet al te effectieve cyberaanvallen, is het feit dat IS door hun methodes en gestelde doelen een lastige organisatie is om te treffen met cyberwapens. De groepering maakt veelal gebruik van encryptie, waardoor het onderscheppen van communicatie niet eenvoudig is. Daarnaast maakt IS gebruik van computers en sociale media om mensen te rekruteren, geld in te zamelen en operaties te coördineren; deze middelen worden niet ingezet om wapens te gebruiken of bepaalde installaties te controleren. Bij het tegen Iran ingezette Stuxnet en de mogelijk door de VS gesaboteerde raketlanceringen van Noord-Korea was wel sprake van effectief ingezette cyberwapens die wapens en installaties hebben gesaboteerd, ook al was het effect daarvan slechts tijdelijk van aard.

De meeste complexe cyberaanvallen die de VS heeft uitgevoerd tegen IS is het saboteren van de video's en propaganda die de groepering online zet. In het kader van deze operaties heeft de VS wachtwoorden van verschillende accountbeheerders van IS bemachtigd om zodoende bijvoorbeeld bepaalde content te verwijderen en IS-strijders te blokkeren. Dit leek in eerste instantie een succes omdat er video's vanaf het slagveld verdwenen. Deze resultaten bleken echter tijdelijk van aard, want later werd ontdekt dat het verwijderde materiaal weer was hersteld of naar andere servers was verplaatst. Tegelijkertijd wordt er ook getracht de coördinaten van strijden te verkrijgen via hun telefoons, om daar aanvallen met drones op uit te voeren.

Er is wel een succesvolle operatie uitgevoerd tegen IS, waardoor de VS achter plannen van IS kwam om explosieven te fabriceren die niet door de scanners op vliegvelden zouden kunnen worden gedetecteerd. Het zou daarbij gaan om explosieven die er net zo uit zagen als batterijen van laptops. Dit VS kwam hierachter via de samenwerking met Israëlische spionnen; zij waren in Syrië in een kleine groep bommakers van IS geïnfiltreerd. Volgens The Washington Post heeft president Trump in mei deze zeer geheime informatie gedeeld met de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Deze informatie leidde ertoe dat de VS een laptopverbod instelde voor een achttal Arabische landen.

Een Amerikaanse generaal heeft gezegd dat andere geallieerde landen dan de VS ook cyberwapens hebben ingezet tegen IS. De VS zou deze wapens niet tot zijn beschikking hebben. Hij liet echter in het midden om welke landen het gaat en welke wapens en technieken het precies betreft.