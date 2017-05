Door Joris Jansen, dinsdag 16 mei 2017 09:35, 72 reacties • Feedback

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers verwacht dat de Amerikaanse regering dinsdag of woensdag het laptopverbod uitbreidt naar Europa. De vereniging is er niet blij mee en vindt de mogelijke maatregel een schijnoplossing.

Woordvoerder Joost van Doesburg van de VNV heeft tegenover de NOS gezegd dat de vereniging verwacht dat de Amerikaanse regering dinsdag of woensdag het laptopverbod naar Europa zal uitbreiden. "Op dit moment overleggen Europese en Amerikaanse topambtenaren met elkaar. De VNV is in gesprek met diverse ministeries. We hebben minister Blok laten weten dat wij niet zitten te wachten op dit soort schijnmaatregelen", aldus Van Doesburg.

De pilotenvereniging vindt de maatregel een schijnoplossing, omdat een explosief ook in een laptop kan zitten die moet worden ingecheckt en dus in het vrachtruim ligt. Van Doesburg wijst daarbij op het grote risico van lithiumaccu's die spontaan in brand vliegen. "Dat is in het verleden gebeurd. Zo'n brand is dan niet te blussen, want de bemanning kan er tijdens de vlucht niet bij. Dan ben je verder van huis." Volgens Van Doesburg staat het risico van een explosief in een laptop in de cabine niet in verhouding tot het veel grotere risico van een brand in het vrachtruim.

In maart hebben de Amerikaanse autoriteiten een verbod ingesteld voor het meenemen van laptops en elektronica groter dan mobiele telefoons in de cabine van passagiersvliegtuigen. Dit verbod werd ingesteld voor vluchten vanaf tien luchthavens die zich bevinden in landen waarvan de inwoners overwegend moslim zijn. Het betreft luchthavens in de landen Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Het is nog onduidelijk hoe de maatregel er precies uit gaat zien. Eerder meldden bronnen binnen de Amerikaanse overheid dat de maatregel waarschijnlijk wordt ingesteld voor slechts enkele Europese landen. Woendag vindt in Brussel topoverleg plaats tussen Europese en Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Wellicht komt er dan meer duidelijkheid. Europese luchtvaartmaatschappijen vrezen tijdens de drukke zomerperiode voor langere wachtrijen, chaos en meer vertragingen als het verbod ook gaat gelden voor Europese vluchten naar de VS.

De regering van de VS heeft het al geldende verbod ingesteld voor de genoemde Arabische landen, omdat de overheid vermoedt dat terroristen bommen in elektronica mee aan boord kunnen smokkelen. Volgens The Washington Post heeft de Amerikaanse president Trump vorige week tijdens een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlande Zaken zeer geheime informatie gedeeld over een specifieke terreurdreiging van Islamitische Staat. Het zou gaan om inlichtingen die verband houden met het gebruik van laptops in vliegtuigcabines. Trump heeft volgens Amerikaanse ambtenaren hiermee een cruciale bron van informatie over IS in gevaar gebracht.