VS verplicht luchthavens en maatschappijen om laptops strenger te controleren

De Amerikaanse regering gaat luchthavens en luchtvaartmaatschappijen verplichten strengere veiligheidsmaatregelen in te stellen voor reizigers die naar de VS vliegen. Zo wordt elektronica strenger gecontroleerd. Door deze maatregelen komt er geen laptopverbod voor Europa.

Het gaat om zichtbare en onzichtbare maatregelen, die gaan gelden voor alle vluchten die naar de VS vliegen. De maatregelen behelzen onder andere een strengere passagierscontrole, een striktere screening van persoonlijke elektronica zoals laptops en strengere beveiligingsprotocollen in de nabijheid van luchthavens en in passagiersgebieden. Het bericht noemt verder het gebruik van 'geavanceerde technologie' en meer controles met honden. Nadere details over de precieze invulling van de nieuwe maatregelen zijn niet bekendgemaakt. Volgens minister John Kelly van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid kunnen er nog meer maatregelen volgen.

In de komende weken en maanden worden deze maatregelen ingevoerd. Volgens de BBC moeten luchtvaartmaatschappijen en luchthavens binnen 120 dagen voldoen aan alle eisen. Doen ze dat niet dan lopen ze het risico dat de VS hen nog meer beveiligingsmaatregelen oplegt, zoals toch een verbod op het meenemen van bepaalde elektronica in de cabine. In het uiterste geval kan worden besloten dat er niet meer naar de VS mag worden gevlogen. De maatregelen gaan gelden in 105 verschillende landen en raken in totaal 180 luchtvaartmaatschappijen en ongeveer 280 luchthavens. Zo'n 2100 vluchten die in totaal 325.000 passagiers vervoeren, krijgen hier dagelijks mee te maken.

Volgens functionarissen van het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid kan het bestaande laptopverbod, dat sinds maart van kracht is in acht Arabische landen, worden opgeheven als deze landen voldoen aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen. Het betreft luchthavens in de landen Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

De regering van de VS heeft het verbod ingesteld, omdat de overheid vermoedt dat terroristen anders bommen in elektronica mee aan boord kunnen smokkelen. Halverwege mei werd al duidelijk dat het laptopverbod uiteindelijk toch niet werd uitgebreid naar Europese vluchten.