Door Arnoud Wokke, maandag 3 april 2017 08:18, 41 reacties • Feedback

Terroristen hebben geleerd om explosieven te stoppen in laptops op zo'n manier, dat de laptops lang genoeg kunnen functioneren om de douane ervan te overtuigen dat het echte laptops zijn. Dat schrijft CNN op basis van informatie van inlichtingendiensten.

De diensten dachten aanvankelijk dat terroristen het hele accu-compartiment in laptops vervingen om er bommen van te maken, maar de grenscontrole kan die bommen makkelijk onderscheppen door te proberen de laptop in te schakelen. Zonder accu lukt dat niet.

Met huishoudelijk gereedschap kunnen terroristen explosieven in laptops stoppen op een manier waar het apparaat toch lang genoeg aankan om een douanier ervan te overtuigen dat het om een reguliere laptop gaat.

De inlichtingen over de accubommen hebben de VS en het VK doen besluiten een verbod in te stellen voor het meenemen van grotere elektronica dan mobiele telefoons in de cabine van vliegtuigen. Het verbod geldt voor vluchten naar de VS vanaf een tiental luchthavens in acht landen.

Het is niet voor het eerst dat terroristen explosieven proberen te verstoppen in technische producten. Vorig jaar ging een bom af van een terrorist die het materiaal had verstopt in de dvd-drive van een laptop. De terrorist kreeg toen hulp van medewerkers van het vliegveld om de bom aan boord te krijgen. Een expert van Al Qaeda werkte bovendien een tijd aan technologie die het vervoeren van bommen als cartridges van printers mogelijk maakt. Het is onbekend of daar ooit een aanslag mee is gepleegd.