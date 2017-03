Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 13:42, 148 reacties • Feedback

De reden voor het verbod op het meenemen van grotere elektronica tijdens vluchten zijn testen die terroristen zouden uitvoeren met het in accu's en accuhouders verstoppen van explosieven. Zij zouden deze onder meer in laptops willen onderbrengen.

Inlichtingen die in de afgelopen weken zijn verkregen, zouden erop wijzen dat Al Qaeda experimenteert met de integratie van explosieven in elektronica, meldt CNN. De terroristen zouden zich op commerciële vluchten richten en onder andere accu-compartimenten van laptops van bommen willen voorzien.

Het zou niet de eerste keer zijn dat bijvoorbeeld laptops ingezet worden voor vliegtuigbommen. In februari vorig jaar ontplofte een bom in een laptop aan boord van een vlucht uit Somalië. De bom sloeg een gat in de romp maar alleen de dader kwam daarbij om. Niet bekend is hoe de laptop langs de beveiligingscontrole kwam.

De inlichtingen over de accubommen hebben de VS en het VK doen besluiten een verbod in te stellen voor het meenemen van grotere elektronica dan mobiele telefoons in de cabine van vliegtuigen. Het verbod geldt voor vluchten naar de VS vanaf een tiental luchthavens in acht landen.