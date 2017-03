Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 13:21, 4 reacties • Feedback

MakerBot introduceert de printmodus MinFill, die voor snellere 3d-printing met minder materiaalgebruik moet zorgen. De modus werkt op basis van algoritmen die de interne structuren van de te printen ontwerpen analyseren om te bepalen waar er materiaal bespaard kan worden.

Volgens het door tegenslag geplaagde MakerBot is zowel de tijds- als de materiaalbesparing gemiddeld 30 procent bij gebruikmaking van MinFill in de software MakerBot Print. Bij modellen als bollen kan de tijdswinst oplopen tot 80 procent, claimt de fabrikant. De functie is met name handig bij objecten waarbij stevigheid minder belangrijk is. Voorbeelden daarvan zijn volgens MakerBot concepten, vormstudies en iteraties.

Het bedrijf meldt dat de meeste 3d-printsoftware gebruikers wel laat aangeven hoeveel vulling er gebruikt moet worden, maar daarbij wordt het materiaal uniform in het object geprint, ook op plekken waar dat niet nodig is. Om deze inefficiëntie aan te pakken analyseren de algoritmes van MinFill de geometrie van objecten om de omvang van de structuur aan de binnenkant te verkleinen. Hierbij wordt steun voor de buitenkant behouden. De software kan zelfs besluiten dat op plekken helemaal geen structuur nodig is. Dit gebeurt automatisch zodat gebruikers niet handmatig hun ontwerpen hoeven aan te passen.

Bij testen zette MakerBot de modus tegenover de Balanced Print Mode van MakerBot Print, die gebruikmaakt van 10 procent diamantstructuur voor de binnenkant. Bij het 3d-printen van een dodecahedron bedroeg de toename in snelheid 45 procent, terwijl MinFill 45 procent minder materiaal gebruikte.