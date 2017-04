Door Willem de Moor, donderdag 6 april 2017 17:29, 11 reacties • Feedback

Het Nederlandse 3d-printerbedrijf Leapfrog heeft een nieuw filament voor 3d-printers ontwikkeld, dat het Engineering pla noemt. Dat moet de eigenschappen van pla-filament combineren met die van abs-plastics.

Volgens het bedrijf is het nieuwe Engineering pla sterker dan abs-filament, maar heeft het niet de nadelen van dat laatste materiaal, zoals vervormingen die ontstaan bij het printen. Het Engineering pla heeft toevoegingen gekregen om het plastic extra sterk te maken, maar welke dat zijn, vermeldt het bedrijf niet. Vrijwel alle 3d-printers kunnen pla-filament printen, doordat het eenvoudig te verwerken is. Er is een relatief lage temperatuur voor nodig en geen verwarmd printbed. Abs-filament heeft daarentegen hogere temperaturen nodig om te smelten en moet op een verwarmd printbed geprint worden. Desondanks vervormen veel geprinte objecten bij het afkoelen, waardoor abs-printen veelal lastiger is dan abs-printen.

Met het nieuwe pla-filament moeten vervormde prints minder voorkomen en moeten objecten sterker dan met abs-filament geprinte objecten zijn. Toch is het onduidelijk of alle printers met het Engineering pla kunnen omgaan. Leapfrog adviseert nog altijd een printtemperatuur tot 230 graden en een verwarmd printbed van 45 graden. Dat is voor de printers van het bedrijf geen probleem, die beschikken allemaal over de benodigde eigenschappen. Het nieuwe filament is duurder dan regulier pla-filament met een prijs van 55 euro per 750 gram. Regulier pla-filament kost bij Leapfrog 47 euro per rol van 750 gram. Ook daarbij adviseert het bedrijf overigens een verwarmd bed van 45 graden.