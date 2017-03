Door Paul Hulsebosch en Willem de Moor, zondag 26 maart 2017 06:00, 4 reacties • Feedback

De 3d-printer lijkt met een haast onstuitbare opmars bezig. Wat kun je er inmiddels niet mee printen? Naast allerlei gebruiksvoorwerpen kan ook voedsel, je nieuwe auto of een nieuw huis geprint worden, en dat allemaal met de huidige techniek. Toch staat nog niet bij iedereen in huis een 3d-printer, klaar om als een replicator uit Star Trek aan je grillen te voldoen. Wat die doorbraak naar de consumentenmarkt wellicht nog tegenhoudt is dat 3d-printers de naam hebben ingewikkeld en duur te zijn.

Op die vlakken hebben de laatste tijd echter echter de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Printers worden niet alleen steeds goedkoper en komen zo binnen bereik van een steeds grotere doelgroep, ze worden ook steeds gebruikersvriendelijker. Een mooie aanleiding om een aantal printers uit het goedkopere segment naast elkaar te leggen. We vergelijken in deze test vijf 3d-printers, die allemaal voor maximaal duizend euro in de winkel liggen. Vier modellen, de Cel Robox, Dremel 3D20, Flashforge Finder en XYZ da Vinci Mini W zijn vooral bedoeld als kant-en-klaar product met weinig ruimte voor tweaken, maar aan de Wanhao Duplicator i3 Plus kan de liefhebber wat meer knutselen.



Ondanks dat we printers uit het goedkopere segment uitgezocht hebben, zijn er flinke prijsverschillen tussen de vijf modellen. De da Vinci Mini kost ter illustratie slechts 295 euro, terwijl de Robox met 995 euro maar net onder het door ons gekozen prijsplafond blijft. De prijzen van Flashforge Finder, Wanhao Duplicator I3 Plus en de Dremel 3D20 Idea Builder liggen daartussen. Zo hopen we een mooi overzicht te krijgen van hoe deze verschillende klassen ten opzichte van elkaar presteren; wat krijg je voor je geld en hoe is de kwaliteit van de goedkoopste 3d-printers en hun printjes?