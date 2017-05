Door Paul Hulsebosch, vrijdag 12 mei 2017 10:03, 9 reacties • Feedback

3D Ninja, een Nederlandse importeur van 3d-printers, heeft een zoekmachine gebouwd die zoekt naar kant-en-klare 3d-modellen. De zoekmachine indexeert de modellen die op verschillende sites geplaatst worden. De site is voorlopig nog in bta, maar voor iedereen toegankelijk.

Volgens 3D Ninja heeft zoekmachine IFind3D op dit moment ruim 700.000 modellen geïndexeerd, die het gevonden heeft bij bekende sites waar 3d-modellen gepost worden, zoals Thingiverse en My Mini Factory. Volgens 3D Ninja is daarmee zeventig procent geïndexeerd van alle modellen die op internet te vinden zijn. De modellen zijn gevonden in elf libraries. Het bedrijf hoopt tegen het einde van het jaar negentig procent geïndexeerd te hebben, uit twintig libraries.

3D Ninja heeft anderhalf jaar gebouwd aan de zoekmachine. Zo heeft het voor de zoekmachine algoritmes geschreven die zoeken op honderd verschillende variabelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie van Watson, de supercomputer van IBM. Een van de algoritmes waar de zoekmachine op selecteert, is of de 3d-modellen geprint kunnen worden. De software probeert bijvoorbeeld modellen die voor gebruik in games zijn gemaakt, uit het zoekresultaat te filteren. Binnen twee maanden hoopt 3D Ninja een vertaaloptie toe te voegen, zodat met de zoekterm 'hond' ook modellen gevonden worden die als 'dog' of zelfs 'puppy' aangeduid worden. De site biedt bovendien de optie om zoekresultaten op te slaan.

Nu toont de zoekmachine nog geen reclame, maar die gaat in de toekomst wel verschijnen. Op die manier hoopt 3D Ninja de ontwikkelkosten van iFind3D terug te verdienen. De zoekmachine valt nu nog onder de vlag van de importeur, maar wordt binnenkort in een zelfstandig bedrijf ondergebracht.