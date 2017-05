Door Joris Jansen, maandag 1 mei 2017 21:06, 3 reacties • Feedback

Wetenschappers van MIT hebben een 3d-printrobot ontwikkeld die in staat is om de basisstructuur van een gebouw te printen. Het systeem is mobiel en moet volgens de onderzoekers in staat zijn om in de toekomst geheel autonoom gebouwen op bijvoorbeeld de planeet Mars te maken.

Het Digital Construction Platform, zoals de printer is genoemd, staat op twee rupsbanden en gebruikt een industriële robotarm, waar een kleinere en preciezere robotarm aan is bevestigd. Daarmee kan het mondstuk worden gecontroleerd, om bijvoorbeeld heel precies beton of isolatiemateriaal te spuiten. Op basis van het gebruikte 'bouwmateriaal' kan het mondstuk worden aangepast. Het systeem kan een object van elke willekeurige grootte maken. Het systeem wordt beschreven in een paper in het tijdschrift Science Robotics.

Om het concept aan te tonen hebben de wetenschappers het prototype een open structuur voor een koepelgebouw laten maken van 3,5 meter hoog en met een diameter van zo'n 15 meter. Het systeem deed er 13,5 uur over om het bouwwerk te voltooien. Uit de eerste analyse zou volgens de onderzoekers blijken dat het Digital Construction Platform een dergelijk bouwwerk sneller, goedkoper en veiliger kan bouwen dan als er reguliere bouwmethodes waren gebruikt.

Het idee is dat het Digital Construction Platform uiteindelijk zelfvoorzienend wordt en geheel autonoom bouwwerken kan maken. Het apparaat is voorzien van een schop om de grond te effenen voor de bouwwerkzaamheden en waarmee eventueel materialen voor de bouw, zoals aarde, kunnen worden verzameld. Het systeem kan elektrisch worden aangedreven, eventueel via zonnepanelen.

Het idee is dat het apparaat wordt ingezet in afgelegen gebieden in derdewereldlanden of in rampgebieden om na een grote storm of aardbeving relatief snel voor onderdak te zorgen. De makers zien voor zich dat dat het systeem in de toekomst naar Mars of Antarctica gestuurd wordt om daar geheel autonoom en jarenlang gebouwen neer te zetten, al dan niet voorafgaand aan de komst van astronauten.