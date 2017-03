Door Julian Huijbregts, maandag 6 maart 2017 11:25, 14 reacties • Feedback

Ford is begonnen met tests om grote onderdelen van auto's te maken met een 3d-printer. De autofabrikant overweegt ook om gepersonaliseerde onderdelen te gaan maken. Voorlopig is de techniek volgens de fabrikant nog niet snel genoeg voor massaproductie.

Ford gebruikt voor het maken van de onderdelen de Stratasys Infinite-Build 3D, een 3d-printer waarmee grote onderdelen in één keer gemaakt kunnen worden. Ford noemt als voorbeeld een spoiler van 183cm breed. De autofabrikant onderzoekt voor welke toepassingen 3d-printen ingezet kan worden, zowel bij prototypes als bij productieauto's. Daarbij denkt het bedrijf aan grote onderdelen uit één stuk. Die zouden lichter en mogelijk ook goedkoper gemaakt kunnen worden met een 3d-printer.

Ford overweegt om 3d-printers in te zetten voor het maken van Ford Performance-onderdelen. Onder die merknaam biedt de autofabrikant sportieve auto's en accessoires aan. Daarnaast denkt Ford na over de mogelijkheid van gepersonaliseerde onderdelen. Volgens Ford is 3d-printen nog niet snel genoeg voor massaproductie, maar is het kostenefficiënt voor het produceren van onderdelen in kleine oplages.

Volgens Cnet-onderdeel Roadshow werkt de 3d-printer van Stratasys zijwaarts, in tegenstelling tot conventionele 3d-printers die van beneden naar boven printen. Omdat de printer zijwaarts werkt, is er in theorie geen limiet aan het formaat van het geprinte object. Ook moet er een ondersteunende structuur geprint worden, die verwijderd dient te worden als de print klaar is. Het systeem werkt met een gepatenteerd poeder van micro pellets.

Naar eigen zeggen is Ford de eerste autofabrikant die de grote 3d-printer van Stratasys gaat gebruiken. De machine is gehuisvest in het Ford Research and Innovation Center. De printer wordt al ingezet door onder meer Boeing voor het maken van vliegtuigonderdelen.