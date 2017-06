Door Sander van Voorst, vrijdag 16 juni 2017 15:48, 104 reacties • Feedback

De Technische Universiteit Eindhoven is vrijdag begonnen met het 3d-printen van een betonnen fietsbrug van ongeveer acht meter lang. Deze moet terechtkomen in het Noord-Brabantse Gemert. Voor de constructie wordt gebruikgemaakt van een speciaal soort betonmortel.

Promovendus Rob Wolfs, die samen met tien studenten aan de techniek werkt, legt aan het Eindhovens Dagblad uit dat de techniek nu voor het eerst wordt toegepast. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van achthonderd lagen betonmortel. Er is eerst een schaalmodel van de brug geprint, die uit acht verschillende onderdelen bestaat. Volgens partnerbedrijf BAM Infra moet de brug in september klaar zijn.

De productie van de brug vergt op deze manier minder materiaal. Zo is er bijvoorbeeld geen bekisting nodig, wat voor een vermindering van de hoeveelheid afval zorgt. Daarnaast is de brug hol. De productie vindt nu plaats op een speciale werkplek, maar in de toekomst moet het ook mogelijk zijn om een dergelijke brug op locatie te bouwen.

Dat zou moeten gebeuren met een verplaatsbare printer, zo legt het bedrijf verder uit. Dat zou een kortere bouwtijd tot gevolg moeten hebben. Door gebruik te maken van een speciaal printprocedé heeft het beton dezelfde eigenschappen als wanneer het gestort zou worden. Als het beton eenmaal droog is, worden de onderdelen onderling verbonden.